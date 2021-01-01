مدير مستشفى الاوروبي يوضح مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة

غزة /سما/

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، اليوم الخميس، أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا من جميع الفئات العمرية وغالبيتهم منومين على أسرة العناية المركزة.

وقال العقاد في تصريحات صحفية، إن "هناك 36 حالة حرجة و54 حالة متفاوتة الخطورة وهي بحاجة للدعم المتواصل بأجهزة الأكسجين"، مضيفاً: "بعض المرضى بحاجة لـ20 لتر أكسجين في الدقيقة الواحدة، والبعض بحاجة لـ60 لتر في الدقيقة وآخرين يتم إبقائهم تحت تأثير الأدوية المخدرة إلى حين تحسن حالتهم الصحية".

ونوه إلى أن حالات الأطفال المصابين بفيروس كوفيد19 هي حالات متوسطة وتتلقى خدمة العلاج دون الحاجة إلى إبقائها على أسرة العناية المركزة.

وبين العقاد: "هناك 109 حالات منومة داخل أسرة العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي وقدرتنا الاستيعابية تصل إلى 150 سرير عناية مركزة"، مستدركاً: "الوضع لا يزال تحت السيطرة ونحن قادرون على التعامل مع الحالات حتى اللحظة".

وأشار إلى أنهم في المستشفى الأوروبي قادرون على زيادة القدرة السريرية المخصصة لمرضى كوفيد بافتتاح قسم جديد من أقسام العناية المركزة، خاصة وأن المستشفى يقدم خدمة مزدوجة لمرضى كوفيد والمرضى الآخرين.

وبحسب فإن المستشفى الأوروبي لديه القدرة على توفير 4000 لتر من الأكسجين في الدقيقة الواحدة، كما تم دعم المستشفى بأنابيب الأكسجين المسال لمواصلة تقديم الخدمة.

ودعا العقاد إلى عدم التراخي في الحفاظ على إجراءات السلامة والوقاية، مع التأكيد على ضرورة تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا في أقرب مركز صحي.