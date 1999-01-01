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سلطة البيئة تحظر صيد "الفر" بغزة وتتوعد المخالفين

الخميس 16 سبتمبر 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة البيئة تحظر صيد "الفر" بغزة وتتوعد المخالفين



غزة /سما/

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن حظر صيد طائر السمان المهاجر المعروف باسم "الفر" المهدد بالانقراض.

وقالت السطلة في بيان لها: "إن القرار يأتي نظراً للانخفاض الكبير في أعداد الطيور البرية وخصوصاً المهاجرة منها في محافظات غزة".

وبينت أن الكثير من تلك الطيور معرضة للانقراض بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل الطبيعية.

ولفتت إلى أن قرار الحظر وملاحقة صيادي تلك الطيور يأتي استناداً لقانون البيئة 7/1999 ولا سيما المادة 41 منه.

وأوضحت أن ظاهرة صيد الطيور البرية لها آثار بيئية سلبية على التنوع الحيوي ولتسببها بالإخلال بتوازن النظام البيئي.

وأضافت "ستباشر طواقم سلطة المياه وجودة البيئة اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ممارسي هذه الظاهرة، ومخالفة مرتكبيها بما يشمل التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد".

#سلطة المياه وجودة البيئة #قطاع غزة #طائر السمان

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