ارتفاع قائمة عمداء الأسرى بسجون الاحتلال لـ 99 أسيراً

غزة /سما/

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى وهم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال، ارتفعت مجدداً لتصل إلى 99 أسيراً بدخول أسرى جدد عامهم الـ21 على التوالي في الأسر.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن عدد من الأسرى انضموا إلى قائمة عمداء الأسرى هم نبيل البيراوي (60 عامًا)، من سكان الخليل، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

إلى جانب الأسير رائد أبو ظاهر (42 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 20 عامًا.

وأضاف "الأشقر" أن الأسير بلال العديني (44 عامًا) من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، المحكوم بالسجن 25 عامًا دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأشار أن قائمة عمداء الأسرى تضم 13 أسيراً مضى على اعتقالهم ثلاثة عقود، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس، وهما معتقلان منذ عام 1983.

بينما يوجد 35 أسير تجاوزت فترة اعتقالهم عن 25 عاماً، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاماً على فترتي اعتقال.

وأضاف "الأشقر" أن من بين عمداء الأسرى، 25 أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو، وهم من يطلق عليهم "الأسرى القدامى".

واعتبر أن بقاء هؤلاء الاسرى في سجون الاحتلال، وصمة عار على المجتمع الدولي الذي يتناسى عشرات الأسرى لعشرات السنين في السجون الإسرائيلية.