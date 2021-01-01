الشرطة تقبض على شخص وبحوزتة 21 قطة أثرية في رام الله

رام الله /سما/

قبضت الشرطة اليوم عى شخص وضبطت بحوزتة 21 قطعة يشتبة بأنها أثرية في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان شرطة السياحة والاثار بشرطة محافظة رام الله والبيرة وبناء على معلومات مفادها حيازة احد الاشخاص لمواد يشتبه بأنها أثرية داخل المحافظة ، على الفور توجهت شرطة السياحة والآثار للمكان، وألقت القبض عليه وبحوزتة20 قطعة عملة وورقة نقدية من فئة مئة جنيه فلسطيني يشتبة بأنها أثرية.

وأكدت، انه تم التحفظ على المشتبه به ، والتحرز على المضبوطات من أجل أستكمال الاجراءات القانونية بحقه اصولا .