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اعلان عن منح دراسية في الهند ومعهد البحوث العربية

الخميس 16 سبتمبر 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعلان عن منح دراسية في الهند ومعهد البحوث العربية



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الهند، وذلك بمجال الدكتوراة في مختلف التخصصات باستثناء التخصصات الطبية.

كما أعلنت الوزارة عن منح أخرى للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في التربية والعلوم السياسية والقانون والاقتصاد في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكترونيwww.mohe.pna.psللاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.

#التعليم العالي #منح دراسية #الهند #الطلبة الفلسطينيين #معهد البحوث والدراسات العربية

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