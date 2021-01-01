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لجان المقاومة: جرائم العدو الصهيوني وحلفاؤه في "صبرا وشاتيلا" لن تسقط بالتقادم

الخميس 16 سبتمبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: جرائم العدو الصهيوني وحلفاؤه في "صبرا وشاتيلا" لن تسقط بالتقادم



غزة /سما/

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم، أن دماء شهداء "صبرا وشاتيلا"  ستبقى ترسم لشعبنا ومقاومتنا طريق العودة لكل فلسطين ولعنة ووصمة عار على جبين العدو الصهيوني واذنابه المطبعين.

ونوهت  لجان المقاومة في تصريح صحفي،  لا زالت مذابح « صبرا وشاتيلا » جرحا نازفا في ذاكرة الشعبين الفلسطيني واللبناني لن يشفَ إلا بالثأر للشهداء ومعاقبة المجرمين .

وأوضحت، أن الثأر والانتقام لدماء شهداء" مذبحة صبرا وشاتيلا" لا يتحقق إلا بزوال كيان العدو الصهيوني عن كل ارض فلسطين .

وشددت لجان المقاومة، على أن جرائم العدو الصهيوني وحلفاؤه في "صبرا وشاتيلا" لن تسقط بالتقادم و المقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن شعبنا واستعادة حقوقه المسلوبة وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى فلسطين .

وختمت لجان المقاومة بيانها بالقول: سيواصل شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة طريق المقاومة والجهاد والتصدي لكافة المؤامرات والمخططات الخبيثة التي تستهدف الوجود الفلسطيني حتى النصر والتمكين باذن الله .

#لجان المقاومة #صبرا وشاتيلا

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