الرئيس يتقبل أوراق اعتماد تسعة من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

رام الله /سما/

تقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، أوراق اعتماد تسعة من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.

حيث تقبل سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد تسعة من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، والمقيمين في جمهورية مصر العربية، وتمت مراسم تقديم أوراق اعتمادهم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بمقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المصرية، القاهرة.

والسفراء هم، سيليستن جون بول اكولافوا سفير الكونغو برازافيل، وتران ثان كونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتانيا أجوير فيرناندز سفير جمهورية كوبا، وزادا مهامان بشير سفير جمهورية النيجر، ومامادو مانجرا سفير جمهورية مالي، ونيلسون مانويل كوسمي سفير جمهورية أنجولا، ومانويل موراليس لاما سفير جمهورية الدومينكان، ونورا أببا ريمي سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفيليو هانوشيكي هيفينداكا سفير جمهورية ناميبيا.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي، وفي القاهرة تسلم سفير دولة فلسطين دياب اللوح أوراق الاعتماد نيابة عن الرئيس.

وقدم السفراء خلال مراسم تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس، تحيات رؤساء دولهم، ورغبة قادتهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الشعبين والبلدين.

بدوره، أعرب سيادته عن تمنياته للسفراء بالنجاح في مهامهم الجديدة، حيث أرسل تحياته لقادتهم وشعوبهم.