الكيلة: إنشاء مستشفى حكومي آخر في جنين ضمن أولوياتنا

رام الله /سما/

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن إنشاء مستشفى حكومي آخر في محافظة جنين على رأس أولويات الوزارة.

وقالت الكيلة خلال زيارة لها لمحافظة جنين، اليوم الخميس، حيث أطلعها المحافظ أكرم الرجوب على الواقع الصحي فيها، واحتياجاتها من الناحية الصحية، خاصة العمل على بناء مستشفى جديد، وعلى آخر مستجدات الوضع الوبائي في ظل ارتفاع منحى الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".

وأطلع الرجوب، الكيلة على الاحتياجات الصحية ومتابعة وضع المؤسسات الصحية فيها، ورفع قدرتها الطبية الخدماتية، والعمل على توفير الأدوية والمطالبة بتخصيص مستشفى جديد بعدما بات مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي غير قادر على استقبال الحالات المرضية في ظل ازدياد عدد المرضى والمصابين، داعيا إلى أن تكون الأولوية لبناء مستشفى آخر.

وأكد ضرورة التزام كافة المواطنين والمنشآت بالإجراءات الوقائية، حفاظا على صحتهم من تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الكيلة في حديث لـ"وفا"، إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الأوضاع الصحية من كافة الجوانب إضافة الى واقع الإصابات بكورونا، ورفع الخدمات الصحية لمرضى "كورونا" والعمل على توفير كافة الاحتياجات لنتمكن من التغلب على الوباء.

وأضافت ان الجهود الآن تنصب باتجاه تأمين الخدمات الطبية والعلاج المناسب للمواطنين، والحد من انتشار الفيروس بتعميم اللقاح، وتوفير الاحتياجات الصحية ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأضافت ان هذه الزيارة تأتي أيضا لدعم أهالي الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، وأعيد اعتقال 4 منهم، مشيرة الى أن هناك متابعة لأوضاعهم على المستويين المحلي والدولي.

وأعلنت الكيلة، عن توفير أدوية خلال الأيام المقبلة لجنين لمدة ثلاثة أشهر، فهي على رأس سلم الأولويات.

من جهتها، أشارت عضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة إلى أهمية الاستجابة للتحويلات الطبية للحالات التي يتم التنسيق لها عبر القنوات الرسمية، والإسراع في إنشاء مستشفى حكومي آخر.