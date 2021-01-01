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فلسطينيات تنهي الجلسة الأولى للدعم النفسي للصحفيات

الخميس 16 سبتمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطينيات تنهي الجلسة الأولى للدعم النفسي للصحفيات



غزة /سما/

أنهت مؤسسة فلسطينيات، الأربعاء، الجلسة الأولى من لقاءات الدعم النفسي التي تنظمها بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية لمجموعة من الصحفيات العاملات في قطاع غزة وذلك في فندق المشتل غرب غزة.

وتأتي هذه الجلسات في إطار دعم المؤسسة للصحة النفسية الخاصة بالصحفيات العاملات تحت الضغوطات والأزمات والعدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة.

وحضر اللقاء 16 صحفية يعملن بمؤسسات إعلامية و"فريلانسر" لمدة يومين جرى خلالهما أنشطة مختلفة لتحسين نفسياتهن وهو ما أكدن عليه في نهاية التدريب.

وأوصلت الصحفيات بضرورة الاستمرار بهذه اللقاءات التي تشعرهن أنهن لسن وحيدات في الهموم وهواجس العدوان وأن وهناك من يهتم بهن ويسمعهن.

#مؤسسة فلسطينيات

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