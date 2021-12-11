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حنا ناصر: إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس

الخميس 16 سبتمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنا ناصر: إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس



رام الله /سما/

بحثت لجنة الانتخابات المركزية في اجتماعها أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات المجالس المحلية 2021 والتي ستشمل في مرحلتها الأولى 387 هيئة محلية، من بينها 376 في الضفة الغربية، و 11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.

وأطلع رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر بقية الأعضاء في الاجتماع، على فحوى الرسالة التي بعث بها إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، يعلمه فيها بأن إجراء الانتخابات في قطاع غزة يحتاج إلى موافقة سياسية من حركة حماس.

وتتطلع اللجنة الى افادة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حتى تتمكن وطواقمها من مباشرة العمل في القطاع وفق الجدول الزمني المعلن.

يذكر أن لجنة الانتخابات تسلمت الإثنين الماضي قرار مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، وتشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة "ج"، والتي من المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 11/12/2021.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات المحلية #قطاع غزة #الضفة الغربية #محمد اشتيه #حنا ناصر

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