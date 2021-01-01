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جوارديولا : حديثي مع رياض محرز وجريليش؟ تحدث المشاجرات أحياناً!

الخميس 16 سبتمبر 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا : حديثي مع رياض محرز وجريليش؟ تحدث المشاجرات أحياناً!



وكالات / سما /

أوضح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن السبب الرئيسي وراء حديثه بقوة مع الثنائي رياض محرز وجاك جريليش، خلال لقاء السيتي أمام لايبزيج الألماني.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على منافسه لايبزيج بستة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وألتقطت عدسات الكاميرا حديث بيب جوارديولا مع الثنائي رياض محرز، وجاك جريليش، حيث تحدث معهما بطريقة عنيفة بعض الشيء.

وانتقدت الجماهير وأيضاً وسائل الإعلام تصرف بيب جوارديولا مع الثنائي محرز وجاك جريليش، لذلك خرج المدرب الإسباني للحديث عن الأمر.

وتحدث بيب جوارديولا عقب انتهاء المباراة لقناة “بي تي سبورت” قائلاً “تحدثنا بين شوطي المباراة عن الطريقة التي يتعين علينا القيام بها، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فكنت أقول لهم أن يفعلوا ما طلبته. تحدث المشاجرات أحياناً”.

وأضاف “لايبزيج لعب بطريقة مميزة للغاية، فهم يضعوا أربعة لاعبين في مرحلة البناء لجذب لاعبي خط الوسط، لذلك ليس من السهل السيطرة على طريقة اللعب معهم، وعليك استعادة الكرة سريعاً”.

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