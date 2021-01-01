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الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات "كورونا" للفترة المسائية

الخميس 16 سبتمبر 2021 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: إضافة عيادة الشاطئ لسحب عينات "كورونا" للفترة المسائية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن إضافة عيادة الشاطئ التابعة للوزارة للعمل في الفترة المسائية، لتغطية منطقة غرب غزة في سحب عينات فحص PCR لفيروس "كورونا".

وأفادت في بيانها، بأنه إلحاقًا للإعلان السابق باعتماد فتح خمسة مراكز صحية في الفترة المسائية لسحب عينات فحص PCR، قررت الوزارة إضافة عيادة الشاطئ التابعة للوزارة للعمل خلال الفترة المسائية.

يشار إلى أن الوزارة فتحت أمس خمسة مراكز صحية للعمل بالفترة المسائية، لتصبح المراكز التي تقدم الخدمة ستة مراكز متاحة، لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين. 

#الصحة بغزة #عيادة الشاطئ #كورونا

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