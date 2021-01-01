الصحة: 15 حالة وفاة و2501 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 151، جنين 139، قلقيلية 65، طوباس 28، نابلس 186، ضواحي القدس 21، سلفيت 42، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 120، الخليل 39، بيت لحم 10، قطاع غزة 1690".

وأضافت أأن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 358، جنين 171، قلقيلية 77، طوباس 27، نابلس 262، ضواحي القدس 5، سلفيت 81، أريحا والأغوار 3، رام الله والبيرة 122، الخليل 26، بيت لحم 2، قطاع غزة 1657".

وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و4 حالات في نابلس، حالة في جنين، حالتان في طولكرم، حالة في قلقيلية.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 79 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 193 مريضاً، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,271,801 بينهم 538,410 تلقوا الجرعتين من اللقاح.