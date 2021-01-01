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مركز هولست يكرم 100 طالب وطالبة متفوق من الثانوية العامة

الخميس 16 سبتمبر 2021 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز هولست يكرم 100 طالب وطالبة متفوق من الثانوية العامة



غزة / سما /

كرم مركز هولست الثقافي التابع لبلدية غزة، 100 طالب وطالبة من المتفوقين والمتفوقات بالثانوية العامة "التوجيهي"، من سكان حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة، وذلك بالتعاون مع جمعية رابطة عائلات الحيين.


وحضر التكريم الذي أقيم على أرض ملعب مركز هولست، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي م. بدر صبرة، ومدير عام وحدة المراكز والأنشطة م. عماد صيام، والمكلف بإدارة مركز هولست الثقافي أسامة العالول، ورئيس قسم الإدارات التربوية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة د. مصطفى مصبح، وعميد شؤون الطلبة في جامعة غزة د. إبراهيم أبو رحمة، وممثلين عن لجنتي الدرج والتفاح ولفيف من مدراء المدارس والضيوف وأهالي الطلبة.


وهنأ د. السراج الطلبة المتفوقين وذويهم ومعلميهم بهذا النجاح، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني سيحتفل رغم أنف الاحتلال والحصار والمعاناة، داعياً جامعات قطاع غزة إلى فتح آفاق التعليم أمامهم. وبين أن هذا المشهد العظيم المشرف الذي يصنعه أبناء غزة يجعلنا نزداد إيماناً وثقةً، مطالبًا الطلبة بالسير على هذا النهج المشرف.


من جانبه؛ وجه عضو المجلس البلدي والممثل عن لجنتي الدرج والتفاح م. بدر صبرة، تحيات كافة الأهالي للطلبة المتفوقين، مؤكدا أن البلدية كانت وما زالت وستبقى داعمة لهم في مسيرتهم التعليمية، وستكون خير مدافع عنهم وعن حقوقهم التعليمية والأكاديمية، ومساندة لهم في حياتهم ودراستهم الجامعية.


وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والشعر والدبكة الفلسطينية، أظهروا خلالها أهمية العلم والمعرفة والتفوق الدراسي في تطور الدول وأهمية التقدم العلمي والتقني.


وفي ختام المهرجان تم تكريم الطلاب المتفوقين تقديراً لهم ولتفوقهم الدراسي، متمنين للطلاب مزيداً من التقدم والابداع.

#مركز هولست #بلدية غزة #الثانوية العامة

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