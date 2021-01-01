حسين فهمي: أتعرض لحرب غير شريفة

وكالات / سما /

أعلن الممثل المصري حسين فهمي عن تعرضه لحرب إلكترونية غير شريفة حسب وصفه، تمثلت بغلق حساباته الرسمية على إنستغرام والفيسبوك، بسبب حسابات غير رسمية أبلغت عن حساباته بهدف التربح من اسمه.

وعلق الفنان المصري عبر فيديو مصور: “أصدقائي الأعزاء، ده تاني فيديو بسجله لأن الحساب الأول على إنستغرام اتقفل، بسبب حرب غير شريفة من ناس بتتربح من ورا اسمي بحسابات مزورة، قدمت أكتر من بلاغ في حساباتي الأصلية، وصفحة الفيسبوك تم إغلاقها، أرجوكوا تتأكدوا من حساباتي الرسمية من خلال موقعي الرسمي”.

وكان حسين فهمي قد انضم لمواقع التواصل الاجتماعي في شهر أغسطس/آب الماضي، ووصف القرار وقتها بـ “الصعب”، لافتًا إلى أنه أقدم على هذه الخطوة لمواجهة مئات الحسابات التي تنتحل شخصيته وتنشر شائعات عنه أو تصريحات على لسانه عن أسرار نجوم الفن. كما نشر فهمي مقطع فيديو وقتها لتأكيد أن الحسابات الجديدة تحت سيطرته بالفعل، مشيرًا إلى أنه يسعى لتوثيقها بالعلامة الزرقاء في أقرب وقت. وأوضح أنه قرر تجربة التواجد في هذا العالم الافتراضي وتحمّل أزماته من أجل التواصل مع الجمهور من خلال إنشاء حسابات خاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تيك توك، وسيحكي لجمهوره كل ما يخصه، كما يتحدث عن ذكرياته سواء في الفن أو التاريخ.

وبين حسين فهمي، أنه انضم لعالم مواقع التواصل، بسبب تداول معلومات غير صحيحة عنه من خلال حسابات غير موثقة، واستغلال البعض لاسمه وإنشاء جروبات وهمية، لافتًا إلى أنه كان يعتبر أن السوشال ميديا عالم افتراضي، وعلق: “هدخل السوشال ميديا بكل ما فيها من حسنات وسيئات، واستحمل ما دام قعدت فترة طويلة بعيد وهقرب وهتحمل”. وصرح: “لدي ذكريات وقصص كثيرة، هحكي فيها معاكم، وأي معلومة هقولها لكم عنها بمنتهى الصراحة والصدق، وهحكي لكم تفكيري كان إيه عن السوشال ميديا واتغير إزاي، وهتواصل معاكم بشكل مستمر، وأي حاجة جديدة هبلغ بها هنا، وعندي أفكار كتير عاوز أطرحها على حضراتكم، أرجو إنها تعجبكم”.