اكتشاف معبد سومري في العراق يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد

وكالات / سما /

اكتشفت بعثة أثرية بريطانية، برفقة فريق عراقي، معبدا سومريا، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد.

ونقلت الاكتشاف جريدة الصباح العراقية، في خبر نشرته في عددها .

وذكرت أن "معبد الألينو الذي جرى اكتشافه يعود إلى الإله نين جرسو في مدينة كرسو السومرية، التي تقع شمال محافظة ذي قار".

ونقلت الصحيفة عن مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار، عامر عبد الرزاق، قوله، إن "البعثة البريطانية (تابعة لمتحف لندن) المنقبة والفريق العراقي الذي يرافقها، عثرا أيضًا على العديد من اللقى (الموجودات) الأثرية المهمة، التي أرسلت إلى المتحف الوطني".

وأوضح عبد الرزاق أن "بعثة متحف لندن تتوقع أن تعثر على المزيد من الاكتشافات المهمة، بعد تجديد العقد الموقّع معها لخمس سنوات أخرى، بهدف التوسع في أعمال التنقيب في المحافظة".

وأضاف: هناك "خمس بعثات أجنبية ستصل إلى العراق مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل" .

وفي تموز/ يوليو الماضي، أُعلن عن تمكن فريق تنقيب روسي من اكتشاف ما يعتقد أنه بقايا مستوطنة يعود تاريخها إلى أربعة آلاف عام مضت ومن بين المواد الأثرية التي جرى اكتشافها "رأس سهم صدئ، وآثار لمواقد، وتماثيل من الطين".

وقبل ذلك، عثر فريق علماء آثار بريطاني مطلع العام الحالي، على نقوش صخرية نادرة على ضفاف قناة مائية في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان شمالي البلاد، يعتقد أنها تعود إلى عصر "سرجون الأكدي".

والحضارة السومرية، من الحضارات القديمة المعروفة في جنوب بلاد الرافدين، وعرف تاريخها من الألواح الطينية المدونة بالخط المسماري.

وحسب مراجع تاريخية، ظهر اسم سومر في بداية الألفية الثالثة ق.م. في فترة ظهور "الحيثيين" لكن بداية السومريين كانت في الألفية السادسة ق.م، حيث استقر شعب العبيديين وأقاموا المدن السومرية جنوبي العراق.