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أوقاف غزة تكشف تفاصيل جديدة عن إقامة مشروع وقفي في منطقة ميدان فلسطين

الخميس 16 سبتمبر 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تكشف تفاصيل جديدة عن إقامة مشروع وقفي في منطقة ميدان فلسطين



غزة / سما /

كشف مازن النجار مدير الأملاك والاستثمار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول توقيع الوزارة مع مؤسسة "مسلم كير ماليزيا"، إقامة مشروع وقفي في منطقة ميدان فلسطين "الساحة".

وقال النجار في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، إن المشروع في مرحلته الأولى بحسب ما تم الترتيب له، ويتكون من إنشاء "بدرم وطابق أرضي وسدة على أن يتم استكماله لاحقاً بإقامة 5 طوابق فوق الطابق الأرضي.

وأكد النجار أنه كان من المفترض إقامة المشروع عام 2014 بعد الاتفاق مع شركة إجادة ولكن بسبب ظروف الحصار تم فسخ العقد ما بين الوزارة والشركة وترحيله لوقت لاحق.

وأضاف: "بعد التصفيات القانونية والمالية تم الإعلان عن استثمار المكان "ميدان فلسطين"، بجهود دائرة المشاريع في وزارة الأوقاف، حيث تم إبرام الاتفاقية وقادمون على إنجازه قريباً".

وتابع: "المشروع سيكون بمثابة معلم لميدان فلسطين ومركز تجاري كبير ذات طابع جديد، لعودة الحياة التجارية فيه، لما كانت عليه في السابق بشكل حضاري ومميز، بحيث يكون مصدر قوة مركزية في التجارة والاستثمار".

وأكمل: "المساحة الكلية لأرض المشروع، قرابة دونمين و400 متر وسيقام عليها المبنى بمساحة 60% من المساحة الإجمالية للمكان".

وأشار النجار إلى أن المستفيدين من المشروع هم العاملين في ميدان التجارة والاستثمار بفتح محال تجارية ذات طابع تسويقي مميز.

وشدد على أن الوزارة ملتزمة ومتعهدة بعودة المستأجرين في السابق، عند العودة للمكان بطابعه الجديد وفق أجرة المثل.

#ميدان فلسطين #أوقاف غزة

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