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موديرنا: فعالية لقاحنا تتراجع مع الوقت ولا بد من جرعة معززة

الخميس 16 سبتمبر 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
موديرنا: فعالية لقاحنا تتراجع مع الوقت ولا بد من جرعة معززة



وكالات

أعلنت شركة موديرنا في بيان صحفي اليوم الخميس، أن البيانات الجديدة من تجربة ضخمة للقاحها المضاد لكوفيد19 تظهر أن الحماية التي يوفرها تتراجع بمرور الوقت، مما "يدعم مطالبتها بإعطاء جرعة ثالثة معززة".

وقال رئيس موديرنا، ستيفن هوغ، في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: "هذا تقدير واحد فحسب، لكننا نعتقد جازمين بأن هذا ضروري، ونحن بصدد قدوم فصلي الخريف والشتاء، ونتوقع أن التأثير المقدر لتضاؤل المناعة سينعكس في ظهور 600 ألف حالة أخرى على الأقل من كوفيد-19".

ولم يتوقع هوغ عدد الحالات التي ستكون شديدة، لكنه قال إن "بعضها سيتطلب دخول المستشفى".

وتتناقض هذه البيانات تناقضاً شديداً مع أخرى وفرتها دراسات حديثة أشارت إلى أن حماية لقاح موديرنا تستمر أطول من لقاح فايزر.

وقدمت موديرنا في أول سبتمبر طلبا لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على إذن لجرعة معززة.

وذكر هوغ أن "البيانات من دراسات الشركة الخاصة بالجرعة المعززة تظهر أن اللقاح يمكن أن يزيد الأجسام المضادة إلى مستويات أعلى من تلك التي ظهرت بعد الجرعة الثانية.

وأضاف "نعتقد أن ذلك سيخفض حالات مرض كوفيد-19.. ونعتقد أيضاً أن جرعة ثالثة.. ستطيل أمد المناعة خلال فترة كبيرة من العام المقبل بينما نحاول القضاء على الجائحة".

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