الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية لمخاتير ورجال اصلاح محافظة رفح

رفح / سما /

اختتمت وزارة الحكم المحلي اللقاءات التثقيفية للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح، التي نظمتها بالتعاون مع بلدية رفح.



وعُقد اللقاء الختامي بقاعة الأنشطة المجتمعية بمكتبة البلدية حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة الإسلامية، بحضور رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، ورئيس المجلس الأعلى للإصلاح برابطة علماء فلسطين أ. د. ماهر الحولي، ومسؤول شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي أ. عفيف عروق، ولفيفٍ من رجال الإصلاح والوجهاء في المحافظة.



وتحدث الحولي عن ارتباط قوة ومنعة الأوطان باستقرار المجتمعات وصلاحها وإصلاحها، وعناية الشريعة الإسلامية من خلال نصوص الكتاب والسنة بالإصلاح والتوفيق، وبيّن ضرورته لاستقامة الحياة على المنهج السليم الذي يؤلف بين قلوب المسلمين ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم على الحق.



وقدم رئيس البلدية الشكر لضيف اللقاء للمحاضرة القيمة التي أثرى بها الحضور، موجهًا الشكر للمخاتير والوجهاء لدورهم الرائد في إصلاح ذات البين، وحرصهم على العلاقات المتينة بين أبناء شعبنا، ومساعيهم الحميدة للحفاظ على السلم المجتمعي.



وفي نهاية اللقاء كرمت الحكم المحلي المخاتير ورجال الإصلاح .

