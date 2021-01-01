  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم المحلي تختتم اللقاءات التثقيفية لمخاتير ورجال اصلاح محافظة رفح

الخميس 16 سبتمبر 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

اختتمت وزارة الحكم المحلي اللقاءات التثقيفية للمخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح، التي نظمتها بالتعاون مع بلدية رفح.


وعُقد اللقاء الختامي بقاعة الأنشطة المجتمعية بمكتبة البلدية حول الإصلاح والتوفيق في الشريعة الإسلامية، بحضور رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، ورئيس المجلس الأعلى للإصلاح برابطة علماء فلسطين أ. د. ماهر الحولي، ومسؤول شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي أ. عفيف عروق، ولفيفٍ من رجال الإصلاح والوجهاء في المحافظة.


وتحدث الحولي عن ارتباط قوة ومنعة الأوطان باستقرار المجتمعات وصلاحها وإصلاحها، وعناية الشريعة الإسلامية من خلال نصوص الكتاب والسنة بالإصلاح والتوفيق، وبيّن ضرورته لاستقامة الحياة على المنهج السليم الذي يؤلف بين قلوب المسلمين ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم على الحق.


وقدم رئيس البلدية الشكر لضيف اللقاء للمحاضرة القيمة التي أثرى بها الحضور، موجهًا الشكر للمخاتير والوجهاء لدورهم الرائد في إصلاح ذات البين، وحرصهم على العلاقات المتينة بين أبناء شعبنا، ومساعيهم الحميدة للحفاظ على السلم المجتمعي.


وفي نهاية اللقاء كرمت الحكم المحلي المخاتير ورجال الإصلاح .
 

#الحكم المحلي #رفح #مخاتير #رجال اصلاح

الأكثر قراءة اليوم

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يستعد لتصعيد مع غزة و الجيش يأخذ على محمل الجد تهديدات الجهاد الاسلامي

الصحة في غزة: تسجيل 7 حالات وفاة و 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صاروخ

مصدر فصائلي : توجه لتهدئة حدود غزة لهذا السبب ..

غانتس

غانتس: لا يزال "أبو مازن" يحلم بخطوط 1967 وعليه الاعتراف بأننا سنظل هناك

لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية