العقاد يتحدث عن الموجة الجديدة من كورونا وتجهيزات الصحة بغزة لمواجهتها

غزة / سما /

أكد د. يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، اليوم الخميس، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتزايد يوماً بعد يوم، وعدد الحالات المدخلة لمشفى غزة الأوروبي وصل لـ 38 حالة على أسرة العناية المركزة.

وقال العقاد في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى"، إن "المستشفى الأوروبي بصدد افتتاح قسم جديد للعناية المركزة، حتى نكون قادرين على الاستمرار في تقديم خدمات آمنة للمصابين بفيروس كورونا، ولا زلنا في مرحلة التجريب وقطعنا شوطاً كبيراً في ترتيبها".

وأضاف: "الموجة الجديدة من الجائحة استهدفت جميع الفئات العمرية على عكس الموجة الأولى والثانية التي استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وتابع: "الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لدخول المشفى ورعاية طبية غير مطعمين باللقاح".

وأكمل: "الخدمات الطارئة لا زالت متوفرة بالمستشفى وقادرون على تقديم الخدمات الجراحية، وإذا كان المريض بحاجة لنقله لمشفى أبو يوسف النجار بناء على تشخيصه يتم نقله إليه، وطواقمنا بالأوروبي هي من تقوم بإجراء العمليات الجراحية وبقاء المريض بالمشفى حتى التعافي والخروج للمنزل".

وأشار إلى أن إيقاف استقبال المرضى في العيادات الخارجية باستثناء المرضى الذين لهم بعض الإجراءات الطبية مثل رفع غرز ورفع جبس وفحص ما بعد العملية.

وأوضح العقاد أن الحالات العادية غير الطارئة والتي لم يتم إجراء عمليات جراحية لها، لن نستطع استقبالها هذه الأيام بسبب تحويل الجزء الأكبر من مكان العيادات إلى قسم طوارئ، وقسم الطوارئ بالمشفى تم تحويله أيضاً إلى قسم عناية مركزة.