سرحان: سيتم تعمير 1500 وحدة سكنية بغزة في أول مرحلة

غزة / سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن 1500 وحدة سكنية مدمرة كليًا، سيتم إعادة إعمارها في المرحلة الأولى من إعادة الإعمار والتي قد تبدأ مطلع الشهر المقبل.

وأشار سرحان في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، إلى أن الوزارة تلقت وعودًا من اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بالبدء في المرحلة الأولى مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم بدء إرسال رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيدًا للبدء بإعمارها مع وصول المنحة.

وبين أن المستهدفين من الإعمار هم كل من فقد بيته في العدوان الأخير على قطاع غزة ويشمل المباني السكنية المتفرقة عدا الأبراج التي سيكون إعمارها ضمن المنحة المصرية.

ولفت إلى أن المتضررين جزئيًا سيكون لهم برنامج آخر للعمل عليه لاحقًا، مشيرًا إلى أن أونروا بدأت إرسال رسائل للمواطنين للتوقيع على أضرارهم، متأملًا “أن يكون تعويضهم قريبًا”، كما قال.

وأشار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إلى أن عملية حصر الأضرار انتهت برصد 1500 وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل، و880 وحدة مصنفة “جزئي- بليغ- غير صالح للسكن”، و56 ألف وحدة مصنفة ما بين “متوسط – طفيف”.