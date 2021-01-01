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"شاومي" تكشف عن نظاراتها الذكية المزودة بالواقع المعزز و"جميع وظائف" الهاتف الذكي

الخميس 16 سبتمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"شاومي" تكشف عن نظاراتها الذكية المزودة بالواقع المعزز و"جميع وظائف" الهاتف الذكي



وكالات / سما /

قدمت "شاومي" (Xiaomi) نظاراتها الذكية الجديدة، والتي يسعى مفهومها، وفقا للشركة، إلى "دمج جميع وظائف" الهاتف الذكي "في جهاز يمكننا ارتداؤه".

وأطلقت الشركة الصينية مفهومها للنظارات الذكية يوم الثلاثاء، بعد خمسة أيام فقط من إعلان "فيسبوك" وRay-Ban عن نظارتهما الذكية.

وأصدرت شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة مقطع فيديو ترويجيا يظهر نظارات سوداء أنيقة مصممة بإجمالي 497 مكونا بما في ذلك أجهزة الاستشعار المصغرة ووحدات الاتصالات، والتي تقول الشركة إنها تجعل الجهاز أكثر من مجرد "شاشة ثانية".

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ويمكن للمستخدمين التقاط الصور بضغطة زر، ومشاهدة الإشعارات في العدسات وعرض صور الواقع المعزز (AR) فوق صور العالم الحقيقي.

ومع ذلك، لم تعلن "شاومي" بعد عن تاريخ إطلاق أو سعر نظارتها الذكية.

وصممت نظارات "شاومي" لتبدو مثل النظارات العادية ولكنها مليئة بمجموعة من المكونات التي تسمح للمستخدمين بأداء مجموعة من المهام.

وتعرض النظارات الذكية الرسائل والإشعارات وإجراء المكالمات والتنقل والتقاط الصور وترجمة النص مباشرة على العدسات.

ووفقا للشركة المصنعة، تحتوي النظارات على شاشة مدمجة في إحدى العدسات، وهي عبارة عن لوحة أحادية اللون مقاس 0.13 بوصة مزودة بتقنية microLED، التي توفر "كثافة بكسل أعلى وعمرا أطول مع وجود بنية أبسط" مقارنة بـ OLED.

والشاشة بمقاس 2.4 × 2.02 ملم، أي بحجم حبة الأرز تقريبا، مع وحدات بكسل فردية بحجم 4 ميكرومتر، ما يتيح تركيب الشاشة بشكل مثالي داخل إطار النظارات. ووزنها 51غ فقط، على الرغم من وجود كاميرا مدمجة بها مستشعر 5 ميغابكسل وبطارية ومعالج وبلوتوث وواي فاي.

وبحسب موقع "ذي فيرج" التقني، فإنه لتمكين المستخدم من رؤية المحتوى حتى في ضوء الشمس، اختارت الشركة الصينية شاشة عرض أحادي اللون فائق الكفاءة، والذي يمكنه الوصول إلى ذروة سطوع تبلغ مليوني شمعة، ولكن لن يكون ضوؤها ساطعا بمجرد وصولها إلى العينين.

والكاميرا موجودة في الزاوية اليمنى للنظارات. ويضغط مرتديها على زر صغير على الجانب لالتقاط صورة يتم تحميلها على الفور إلى هاتفه الذكي المتصل بها.

وتشمل النظارات أيضا ميكروفونا لإجراء المكالمات ومكبرات الصوت، ما يسمح للمستخدم بسماع الشخص على الطرف الآخر.

#نظارات ذكية #شاومي #الهاتف الذكي

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