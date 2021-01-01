الصحة في غزة: تسجيل 7 حالات وفاة و 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5797 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1657 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 152390 إصابة بينها 21179 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 129966 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1245.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 284.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 579570 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 368755 شخصًا.