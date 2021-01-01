  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة في غزة: تسجيل 7 حالات وفاة و 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16 سبتمبر 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة: تسجيل 7 حالات وفاة و 1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1690 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5797 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1657 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 152390 إصابة بينها 21179 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 129966 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1245.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 284.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 579570 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 368755 شخصًا.

#فيروس كورونا #كورونا في غزة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

الأخبار الرئيسية

صاروخ

مصدر فصائلي : توجه لتهدئة حدود غزة لهذا السبب ..

غانتس

غانتس: لا يزال "أبو مازن" يحلم بخطوط 1967 وعليه الاعتراف بأننا سنظل هناك

لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية