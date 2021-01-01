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العمل الحكومي بغزة: أرسلنا رسائل للمواطنين للاستعداد من أجل إعادة الإعمار

الخميس 16 سبتمبر 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي بغزة: أرسلنا رسائل للمواطنين للاستعداد من أجل إعادة الإعمار



غزة / سما /

قال رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الخميس، إن الحكومة بغزة ممثلة بوزارة الأشغال أرسلت رسائل للمواطنين للاستعداد من أجل إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً، في إطار تحقيق الأولويات التي وضعتها لنفسها.

وأضاف الدعليس، في تصريح صحفي: "كسرنا إرادة الاحتلال عبر النجاح في إدخال حديد البناء بعيداً عن القيود الإجرامية، لينخفض سعر الحديد بشكل كبير يُمكّن المواطن من الإعمار".

بدوره، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان إن إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أنه تم البدء بإرسال رسائل للمواطنين لضرورة تسليم المخططات الهندسية لمنازلهم تمهيداً للبدء بإعمارها مع وصول المنحة القطرية.

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