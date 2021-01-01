غزة.. التخلص من 400 طن نفايات خطرة من العدوان مطلع الأسبوع القادم

غزة / سما /

أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة عن البدء مطلع الأسبوع القادم في عملية التخلص الآمن من النفايات الخطرة التي نتجت عن عدوان الاحتلال على مستودعات مجموعة شركات خضير إخوان للمستلزمات الزراعية بكمية نفايات خطرة تقدر ب 400 طن، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العملية مع نهاية الأسبوع نفسه.

وقالت سلطة المياه وجودة البيئة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه سيتم التخلص من هذه النفايات في وحدة النفايات الخطرة بمكب جحر الديك للنفايات التابع لبلدية غزة، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات البيئية والتعاقدية لنقل هذه النفايات وترحيلها والتخلص الأمن منها في وحدة النفايات الخطرة بمكب غزة، ضمن إجراءات بيئية وصحية مشددة شملت عمليات النقل والترحيل وتجهيز وحدة التخلص الأمن لطمر هذه النفايات فيها.

وأكدت أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في النقل وترحيل والتخلص الآمن من هذه النفايات. وأيضا لضمان عدم تسرب أي عصارة قد تنتج عن هذه النفايات إلى الخزان الجوفي للمياه.

وعبرت عن إدانتها لذلك التصرف والعدوان الهمجي للاحتلال على هذه المستودعات المدنية ما تسبب في إحداث هذا التلوث الكبير للبيئة والضرر بالصحة العامة، وتدعو كافة الجهات المختصة لفضح جرائم الاحتلال بحق البيئة والإنسان الفلسطيني.

فيما شكرت سلطة المياه وجودة البيئة جميع المؤسسات التي ساعدتها على إتمام هذه الإجراءات وخصوصا بلدية غزة ووزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات الصديقة والشريكة الدولية.