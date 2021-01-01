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لاوتارو : ريال مدريد لا يستحق الفوز على إنتر ميلان

الخميس 16 سبتمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاوتارو : ريال مدريد لا يستحق الفوز على إنتر ميلان



وكالات / سما /

أكد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، في لقاء الفريقين مساء الأربعاء.

ومني النيراتزوري بهزيمة قاتلة قوامها هدف دون رد على يد الريال في ملعب سان سيرو، في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

 

وأفاد لاوتارو بأن الريال لا يستحق الانتصار على الإنتر، مشيراً إلى أن فريقه كان يستحق التعادل على الأقل في اللقاء الذي سجل فيه رودريجو جويس هدف الانتصار عند الدقيقة 89.

وصرح مهاجم الإنتر عقب المباراة قائلاً “كنا نستحق التعادل على الأقل، نحن نعرف مدى صعوبة دوري الابطال، ومدى قوة الخصم الذي كنا نواجهه”.

وأضاف مفيداً “بالطبع عندما لا تسجل الأهداف، يمكن أن تستقبل في أي وقت، لا يمكن أن تطمئن على شيء في مواجهة فريق مثل الريال، والآن علينا طي الصفحة والتفكير في العمل”.

وأكمل لاوتارو مشدداً “ينبغي أن نتحسن ونعالج الأمور التي أخطئنا فيها، بدون أن ننسى الأمور الإيجابية التي حققناها في اللقاء”.

#لاوتارو مارتينيز #لاوتارو #إنتر ميلان #ريال مدريد

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