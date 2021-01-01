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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال

الخميس 16 سبتمبر 2021 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قد حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

#الاحتلال #مستوطنون

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