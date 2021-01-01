إليسا تتهكم على نصرالله : "مش مفروض عم نحرّر القدس؟

وكالات

​علقت النجمة اللبنانية إليسا على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول استخدام المحروقات من مازوت وبنزين من إيران وبيعها في السوق اللبنانية، حيث سألت بتهكم واستغراب أليس من المفروض تحرير القدس؟ بدلاً من التلهي ببيع المازوت حسب ما كتبت في تغريدة لاذعة جاء فيها: “دخلكن مش مفروض عم نحرّر القدس؟؟ صرنا عم نبيع مازوت؟”.

وتفاعل المتابعون للغاية مع تغريدة إليسا التي حصدت أكثر من 6 آلاف إعجاب في حين انقسمت الآراء بين مؤيد لها ومعارض ومهاجم لكلامها، وتحوّل اسمها إلى تريند عبر “تويتر”.

وبين المنتقدين ما كتبه أحد المتابعين الذي طلب منها عدم التدخل بأمور أكبر منها: “لا تتدخلي بشغلات أكبر منك، سلميلي على بو ناصر طال عمرك”. وكتب آخر:” دخلكن إليسا مش كانت فنانة ليه صارت محللة سياسية وناقدة اجتماعية”.