رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها، أسرار وتفاصيل جديدة حول الأسرى الستة، الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، وتعليق الحركة الأسيرة خطواتها التصعيدية بعد رضوخ إدارة سجون الاحتلال لمطالبها.

كما تناولت الصحف، تقبل الرئيس محمود عباس، أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

- 19 وفاة و2366 إصابة بـ "كورونا"

- "فتح" تستهجن استمرار استدعاء "حماس" لكوادرها في غزة

- محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.. رواة الحقيقة

- الحركة الأسيرة تعلق خطواتها التصعيدية بعد رضوخ إدارة سجون الاحتلال لمطالبها

- عساف يعرب عن تقديره لرسالة الأسرى التي ثمنت دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تغطية قضايا الحركة الأسيرة

- ألمانيا تتعهد بدعم الحكومة بنحو 100 مليون يورو خلال العامين المقبلين

- بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدين أحكام الإعدام الصادرة في غزة

* "الأيام":

- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

- الاحتلال يواصل الاقتحامات وحملات التمشيط والتفتيش عن الأسيرين نفيعات وكممجي في مناطق جنين الحدودية

- أسرار وتفاصيل جديدة عن "الهروب العظيم"

- الأسرى يعلقون خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد الاستجابة لغالبية مطالبهم

- "تايم" تختار التوأمين منى ومحمد الكرد ضمن قائمة الشخصيات المؤثرة العام 2021

- اعتقال فلسطيني بعد إصابته بادعاء تنفيذه عملية طعن في يافا

- "الجائحة": 19 وفاة ورصد 2366 إصابة

- إسرائيل: تسجيل 9407 إصابات جديدة بـ "كورونا"

* "القدس":

- الرئيس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

- فرض إغلاق شامل على الضفة والقطاع ونشر قوات إسرائيلية في مدينة القدس

- الزبيدي يعاني كسورا بالأضلاع والفك ومحمد العارضة محتجز في زنزانة ومحروم من النوم

- 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

- إسرائيل ستقبل بالاتفاق الجديد إذ تخلت إيران عن النووي

- 16 وفاة و9539 إصابة بالوباء في إسرائيل