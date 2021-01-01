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تحديد موعد آخر لجلسة محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد آخر لجلسة محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات



رام الله / سما /

 أكدت مجموعة حقوقية صباح اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية التسبب بمقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات، على يد قوة أمنية فلسطينية حضرت لاعتقاله.

وكان قاضي المحكمة العسكرية في رام الله قرر تأجيل جلسة المحكمة إلى يوم الثلاثاء (21 أيلول) لعدم حضور محامي المتهمين في الجلسة الأولى للمحاكمة، غير أن مجموعة “محامون من أجل العدالة” قالت إنه تم تأجيل موعد الجلسة مرة أخرى.

وجاء في بيان المجموعة الحقوقية أنه تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية حتى تاريخ 27 أيلول الجاري، بعد أن كان من المقرر عقدها في 21 من هذا الشهر، وذلك بناءً على طلب وكيل المتهمين.

وأشار إلى أنه تم إبلاغها بقرار التأجيل والذي تم تسبيبه أنه تم بناءً على طلب وكيل المتهمين الذي أكد أصابته بفايروس كورونا.

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