اسرائيل تستسلم ..غانتس: مستعدون للتعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده تستعد للتعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران، ملمّحًا باستخدام القوة العسكرية ضد طهران في حال فشلت المحادثات.



وأضاف غانتس، في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي، "يجب أن تكون هناك خطة بديلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا في حال عدم التزام إيران"



وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن وزير الجيش يؤمن باستخدام القوة العسكرية ضد إيران لكبح نشاطها النووي.



وكان معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مجموعة مستقلة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف أمس الثلاثاء، أن إيران تملك القدرة على إنتاج وقود لصنع رأس نووي في غضون شهر واحد.