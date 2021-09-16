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الشخرة: نسبة الإصابات بكورونا في فلسطين عالية جدًا ودخلنا الموجة الرابعة بقوة

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة: نسبة الإصابات بكورونا في فلسطين عالية جدًا ودخلنا الموجة الرابعة بقوة



رام الله / سما /

أكد الدكتور كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة اليوم الخميس 16/9/2021 ، ان اصابات كورونا تواصل الارتفاع في فلسطين في مؤشر خطير للحالة الوبائية، وخاصة ان هناك 193 حالة خطيرة منهم 79 حالة في العناية المكثفة .

وقال الشخرة في تصريحات إذاعية ، أن نسبة الاصابات في قطاع غزة كبير جداً حيث بلغت النسبة 30% من مجمل ما يتم فحصه ، في حين بلغت نسبة الإصابات في الضفة المحتلة 15.7 % رغم اعطاء اللقاحات .

وبين الشخرة ان الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة ، وخاصة أن الطفرة الحالية سريعة الإنتشار ولا تميز بين كبير وصغير ، مطالباً المواطنين بالالتزام حتى لا تكون هناك اجراءات مشددة خلال الايام القادمة .

واوضح ان لجنة الوبائيات في اجتماع دائم وتواصل مباشر مع كافة اعضاء اللجنة لمعرفة المسلك الذي قد نتبعه خلال الايام القادمة دون تعطيل الحياة كالسابق ، مشيراً الى ان الاصابات منتشرة بصورة كبيرة في طولكرم ونابلس وجنين ، بالإضافة الى ارتفاع الوفيات .

ووجه نداء لمن لم يتلقوا اللقاح بضرورة تلقي اللقاح قبل فوات الاوان ، والاتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي .

#كمال الشخرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا #فلسطين #غزة

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