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لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا



وكالات - سما-

نقلت المحامية حنان الخطيب، عن الأسير المعاد اعتقاله يعقود قادري، قوله إنه يعرف "وجوه وأسماء الوشاة الذين أبلغوا الشرطة ولم نطلب منهم الماء سوى للتمويه.. تحية إلى أهل الناصرة".

وقال قادري بحسب الخطيب: "أجمل 5 أيام في حياتي. رؤية فلسطين لن أنساها بالمرة هو حلم وتحقق"، مضيفا: "أكلت التين والبوملي والبرتقال الأخضر. رأيت أطفالا بجانب أهاليهم لأول مرة منذ 22 عاما..  قبلتهم واحتضنتهم".

وكشف أن "حفر النفق بدأ في 14 ديسمبر 2020 وكان من المفترض أن يتم تنفيذ خطة الهروب من سجن جلبوع في توقيت آخر لكن أحد السجانين لاحظ وجود رمل وطين فقررنا التنفيذ في نفس الليلة"، مؤكدا أنه يعرف "وجوه وأسماء الوشاة الذين أبلغوا الشرطة ولم نطلب منهم الماء سوى للتمويه".

وقالت الخطيب إن "يعقوب يحتجز في زنزانة بمساحة متر بمترين وتفتقد لكل مقومات الحياة، ولا يوجد فيها شيء سوى بطانية، وتم تركيز المحققين على التعذيب النفسي"، مشددة على أن "معنوياته عالية غير مهتم إعادة الاعتقال ولا ظروف العزل فهو معتاد عليها ويقول طالما بقيت على قيد الحياة سأبحث عن حريتي مرات ومرات".

#قادري جلبوع #اسرى جلبوع #الناصرة جلبوع

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