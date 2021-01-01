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الاحتلال يضيّق على المقدسيين بحجة الأعياد اليهودية

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرقات في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال وضعت حواجز إسمنتية وحديدية على مفرق الطريق المؤدي إلى شارع رقم 1، كما أغلقت منطقة جسر بيت حنينا ومنعت تنقل الأهالي من وإلى مدينة القدس وقيدت حركتهم بشكل كامل.

وأضافوا أن العديد من الأسواق في البلدة القديمة بمدينة القدس تعرضت إلى الإغلاق كما هو الحال في سوق القطانين، الذي أرغم التجار فيه على إغلاق محالهم بشكل كامل لذات السبب.

وفي السياق ذاته، اندلعت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي سلوان ومنطقة باب حطة.

كما شهدت بلدة سلوان كذلك مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في البلدة، خاصة حي بئر أيوب.

#الأعياد اليهودية #الاحتلال

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