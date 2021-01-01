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شاهد.. مهرجان من الأهداف في مباراة مانشستر سيتي وضيفه لايبزغ الألماني

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مهرجان من الأهداف في مباراة مانشستر سيتي وضيفه لايبزغ الألماني



وكالات / سما /

شهدت مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه لايبزغ الألماني التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء مهرجانا للأهداف (6-3)، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتوالى على تسجيل سداسية فريق مانشستر سيتي كل من اللاعبين: المدافع الهولندي ناثان أكي (الدقيقة 16)، الفرنسي نوردي موكيلي مدافع الفريق الألماني هدف في مرماه عن طريق الخطأ (الدقيقة 28)، الجناح الجزائري رياض محرز (الدقيقة 45 من ضربة جزاء)، الإنجليزي جاك غراليش (الدقيقة 56)، المدافع البرتغالي جواو كانسيلو (الدقيقة 75).

بينما سجل لاعب خط الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو ثلاثية فريق لايبزيغ "هاتريك" في الدقائق (42، 51 و73) من زمن اللقاء.

وتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على فريقي كلوب بروج البلجيكي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اللذين تعادلا فيما بينهما من بهدف لكل منهما.

#لايبزغ #مانشستر سيتي

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