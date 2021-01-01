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ليفربول يعاقب ميلان بريمونتادا مثيرة (شاهد)

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يعاقب ميلان بريمونتادا مثيرة (شاهد)



وكالات / سما /

عاقب ليفربول الإنجليزي ضيفه الإيطالي ميلان وحقق فوزاً درامياً ومثيراً بثلاثية لهدفين في مباراة عرفت ريمونتادا مرتين، مساء الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، بملعب أنفيلد رود.

ليفربول لم يسمح لميلان بالبقاء محافظاً على نظافة شباكه لأكثر من تسعة دقائق، ونجح بالفعل في التقدم بهدف عن طريق فيكايو توموري بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن تسنح الفرصة للريدز لتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، لكن محمد صلاح أهدرها عند الدقيقة 14.

الكرواتي أنتي ريبيتش وصل لشباك ليفربول بنجاح مدركاً هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 42، وبعد دقيقتين فقط، قلب الميلان الطاولة وسجل هدف التقدم عبر الإسباني إبراهيم دياز.

وعقب الاستراحة تمكن صلاح من تسجيل هدف التعادل للريدز في الدقيقة 49، قبل أن يسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 69.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني في ميدانه بدون أهداف مع ضيفه البرتغالي بورتو، ليفقد فريق دييجو سيميوني نقطتين في مستهل مشواره بدور المجموعات.

وبذلك يتصدر ليفربول المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل أتلتيكو مدريد خانة الوصيف رفقة بورتو بنقطة لكل منهما.

#ليفربول #ميلان #دوري أبطال أوروبا

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