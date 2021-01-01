أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

رام الله / سما /

واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، اهتمامها وتسليطها الضوء على قضية الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وعلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بشكل عام.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الشرق الأوسط السعودية":

- كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

- حالة تأهب قصوى وحشود قرب الضفة وغزة

- أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

- تعليق الإضراب الجماعي بعد موافقة إسرائيل على الطلبات

- الفلسطينيون يحذرون من الزيادة الكبيرة للوفود اليهودية إلى الأقصى

- «فيسبوك» تشطب منشوراً لناشطة يهودية تؤيد الأسرى الفلسطينيين

- المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يتراجعون عن الإضراب عن الطعام

* "الغد الأردنية":

- فلسطين.. منى ومحمد الكرد ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في 2021

- الأسرى الأربعة يخضعون لتحقيق متواصل.. وتعليق للإضراب الجماعي

- محامية قادري: كانت هناك وشاية من شخصين والأسير يعرفهما

* "الدستور الأردنية":

- عشية "يوم الغفران".. اقتحام الأقصى وإغلاق واعتقالات بالضفة

- قاضي قضاة فلسطين يحذر من انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي

* "القبس الكويتية":

- الأسرى الأربعة: اعتُقلنا صدفة.. ولم يبلّغ عنا أحد من الناصرة

- "تايم" تختار الأخوين الفلسطينيين منى ومحمد الكرد ضمن الـ100 الأكثر تأثيراً

* "اليوم السابع المصرية":

- أسير فلسطيني يروى لأول مرة تفاصيل الهروب من سجن جلبوع

* "الأنباء الكويتية":

- الأسرى يكشفون تفاصيل الهروب الكبير من "جلبوع": اعتقلنا بـ"الصدفة" وتعرضنا للضرب والتعذيب

* "الشرق القطرية":

- الأسير القادري: أفضل 5 أيام في حياتي هي التي أمضيتها حراً في هواء فلسطين.. وهذا أجمل ما حدث معي في الشارع

* "الوفد المصرية":

- فلسطين تسجل 19 حالة وفاة و2366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

* "الوطن السورية":

- الحركة الأسيرة تعلّق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

- إدانات اتباع الاحتلال أساليب محرّمة دولياً في التعامل مع الأسرى

* "الرأي الأردنية":

- ألمانيا تدعم الفلسطينيين بـ 100 مليون يورو

- قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا