  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني



رام الله / سما /

واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، اهتمامها وتسليطها الضوء على قضية الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وعلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بشكل عام.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الشرق الأوسط السعودية":

- كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

- حالة تأهب قصوى وحشود قرب الضفة وغزة

- أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء

- تعليق الإضراب الجماعي بعد موافقة إسرائيل على الطلبات

- الفلسطينيون يحذرون من الزيادة الكبيرة للوفود اليهودية إلى الأقصى

- «فيسبوك» تشطب منشوراً لناشطة يهودية تؤيد الأسرى الفلسطينيين

- المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يتراجعون عن الإضراب عن الطعام

* "الغد الأردنية":

- فلسطين.. منى ومحمد الكرد ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في 2021

- الأسرى الأربعة يخضعون لتحقيق متواصل.. وتعليق للإضراب الجماعي

- محامية قادري: كانت هناك وشاية من شخصين والأسير يعرفهما

* "الدستور الأردنية":

- عشية "يوم الغفران".. اقتحام الأقصى وإغلاق واعتقالات بالضفة

- قاضي قضاة فلسطين يحذر من انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي

* "القبس الكويتية":

- الأسرى الأربعة: اعتُقلنا صدفة.. ولم يبلّغ عنا أحد من الناصرة

- "تايم" تختار الأخوين الفلسطينيين منى ومحمد الكرد ضمن الـ100 الأكثر تأثيراً

* "اليوم السابع المصرية":

- أسير فلسطيني يروى لأول مرة تفاصيل الهروب من سجن جلبوع

* "الأنباء الكويتية":

- الأسرى يكشفون تفاصيل الهروب الكبير من "جلبوع": اعتقلنا بـ"الصدفة" وتعرضنا للضرب والتعذيب

* "الشرق القطرية":

- الأسير القادري: أفضل 5 أيام في حياتي هي التي أمضيتها حراً في هواء فلسطين.. وهذا أجمل ما حدث معي في الشارع

* "الوفد المصرية":

- فلسطين تسجل 19 حالة وفاة و2366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

* "الوطن السورية":

- الحركة الأسيرة تعلّق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها

- إدانات اتباع الاحتلال أساليب محرّمة دولياً في التعامل مع الأسرى

* "الرأي الأردنية":

- ألمانيا تدعم الفلسطينيين بـ 100 مليون يورو

- قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس: لا يزال "أبو مازن" يحلم بخطوط 1967 وعليه الاعتراف بأننا سنظل هناك

لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

داعش

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية