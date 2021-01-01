أبرز عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني

واصلت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، اهتمامها وتسليطها الضوء على قضية الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وعلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى بشكل عام.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الشرق الأوسط السعودية":
- كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»
- حالة تأهب قصوى وحشود قرب الضفة وغزة
- أسرى «جلبوع» لم يحصلوا على المساعدة وعاشوا على الفواكه والماء
- تعليق الإضراب الجماعي بعد موافقة إسرائيل على الطلبات
- الفلسطينيون يحذرون من الزيادة الكبيرة للوفود اليهودية إلى الأقصى
- «فيسبوك» تشطب منشوراً لناشطة يهودية تؤيد الأسرى الفلسطينيين
- المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يتراجعون عن الإضراب عن الطعام
* "الغد الأردنية":
- فلسطين.. منى ومحمد الكرد ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا في 2021
- الأسرى الأربعة يخضعون لتحقيق متواصل.. وتعليق للإضراب الجماعي
- محامية قادري: كانت هناك وشاية من شخصين والأسير يعرفهما
* "الدستور الأردنية":
- عشية "يوم الغفران".. اقتحام الأقصى وإغلاق واعتقالات بالضفة
- قاضي قضاة فلسطين يحذر من انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي
* "القبس الكويتية":
- الأسرى الأربعة: اعتُقلنا صدفة.. ولم يبلّغ عنا أحد من الناصرة
- "تايم" تختار الأخوين الفلسطينيين منى ومحمد الكرد ضمن الـ100 الأكثر تأثيراً
* "اليوم السابع المصرية":
- أسير فلسطيني يروى لأول مرة تفاصيل الهروب من سجن جلبوع
* "الأنباء الكويتية":
- الأسرى يكشفون تفاصيل الهروب الكبير من "جلبوع": اعتقلنا بـ"الصدفة" وتعرضنا للضرب والتعذيب
* "الشرق القطرية":
- الأسير القادري: أفضل 5 أيام في حياتي هي التي أمضيتها حراً في هواء فلسطين.. وهذا أجمل ما حدث معي في الشارع
* "الوفد المصرية":
- فلسطين تسجل 19 حالة وفاة و2366 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
* "الوطن السورية":
- الحركة الأسيرة تعلّق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها
- إدانات اتباع الاحتلال أساليب محرّمة دولياً في التعامل مع الأسرى
* "الرأي الأردنية":
- ألمانيا تدعم الفلسطينيين بـ 100 مليون يورو
- قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا