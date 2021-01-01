  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة ويعود بخيبة أمل من بلجيكا

الخميس 16 سبتمبر 2021 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة ويعود بخيبة أمل من بلجيكا



وكالات / سما /

بدأ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادل مخيب أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

وافتتح لاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا التسجيل للفريق الفرنسي مبكرا في الدقيقة 15، ورد لاعب خط الوسط البلجيكي هانز فاناكن بهدف التعادل في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بخروج نجمه كليان مبابي من أرضية الملعب في الدقيقة 51 إثر تعرضه لإصابة.

واكتفى باريس سان جيرمان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع كلوب بروج، بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تغلب على ضيفه لايبزغ الألماني في مباراة مهرجان الأهداف (6-3) التي جرت على ملعب "الاتحاد"

#باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا #كلوب بروج

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس: لا يزال "أبو مازن" يحلم بخطوط 1967 وعليه الاعتراف بأننا سنظل هناك

لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

داعش

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية