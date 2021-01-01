فيديو.. سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة ويعود بخيبة أمل من بلجيكا

وكالات / سما /

بدأ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادل مخيب أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

وافتتح لاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا التسجيل للفريق الفرنسي مبكرا في الدقيقة 15، ورد لاعب خط الوسط البلجيكي هانز فاناكن بهدف التعادل في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وتلقى باريس سان جيرمان ضربة موجعة بخروج نجمه كليان مبابي من أرضية الملعب في الدقيقة 51 إثر تعرضه لإصابة.

واكتفى باريس سان جيرمان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع كلوب بروج، بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تغلب على ضيفه لايبزغ الألماني في مباراة مهرجان الأهداف (6-3) التي جرت على ملعب "الاتحاد"