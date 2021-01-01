  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ريال مدريد يروض "الأفاعي" بضربة قاتلة في الأبطال

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يروض "الأفاعي" بضربة قاتلة في الأبطال



وكالات / سما /

خرج فريق ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه إنتر ميلان (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، في الجولة الألى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرازيلي رودريغو الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد "للميرينغي" في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء على ملعب "Stadio San Siro Giuseppe Meazza" في مدينة ميلانو.

وحصد ريال مدريد نقاط المباراة الثلاث ويشغل المرتبة الثانية على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف فريق شيريف تيراسبول المولدوفي الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين.

#ريال مدريد #إنتر ميلان #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس: لا يزال "أبو مازن" يحلم بخطوط 1967 وعليه الاعتراف بأننا سنظل هناك

لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

داعش

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية