الزق: الانتخابات المحلية يجب أن تشمل قطاع غزة

غزة / سما /

أكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطينى، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة أن تجرى انتخابات المجالس المحلية بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأكد في تصريح له ، خطورة رفض إجرائها في قطاع غزة والذى يأتي في سياق تعزيز مخطط مؤامرة الانقسام والركض صوب تحقيق غرضه انفصال.



وأضاف الزق بأن القوى السياسية بمجموعها، مطالبة أن يتصدر أجندة فعالياتها الدعوة لإجراء الانتخابات بشكل موحد ومتزامن ما بين الضفة وقطاع غزة.



وطالب الزق كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات المجتمعية المدنية بضرورة الضغط لإجراء الانتخابات بشكل متزامن بحيث يشارك أهلنا في قطاع غزة في انتخابات ديمقراطية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.



كما طالب الزق بإجراء الانتخابات النقابية في قطاع غزة كمجالس الطلبة في الجامعات والاتحادات المهنية كما يجرى بشكل منتظم ودوري في الضفة الغربية.



وأكد الزق بأن حق شعبنا المطلق في اختيار ممثلية لانتخابات المجالس المحلية هو أمر لا يخضع للجدال وممارسة هذا الحق يجب أن تكون مدخلا لإجراء الانتخابات الوطنية العامة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، وذلك كما اتفقنا عليه في حوارات المصالحة في القاهرة كخارطة طريق لإنهاء هذا الانقسام الأسود واستعادة وحدة شعبنا الوطنية.

