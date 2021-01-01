  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزق: الانتخابات المحلية يجب أن تشمل قطاع غزة

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزق: الانتخابات المحلية يجب أن تشمل قطاع غزة



غزة / سما /

أكد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطينى، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة أن تجرى انتخابات المجالس المحلية بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.


وأكد في تصريح له ، خطورة رفض إجرائها في قطاع غزة والذى يأتي في سياق تعزيز مخطط مؤامرة الانقسام والركض صوب  تحقيق غرضه انفصال.


وأضاف الزق بأن القوى السياسية بمجموعها، مطالبة أن يتصدر أجندة فعالياتها الدعوة لإجراء الانتخابات بشكل موحد ومتزامن ما بين الضفة وقطاع  غزة.

وطالب الزق كافة المنظمات الحقوقية والمؤسسات المجتمعية  المدنية بضرورة الضغط  لإجراء الانتخابات بشكل متزامن بحيث يشارك  أهلنا في قطاع غزة في انتخابات ديمقراطية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية.


كما طالب الزق بإجراء الانتخابات النقابية في قطاع غزة كمجالس الطلبة في الجامعات والاتحادات المهنية كما يجرى بشكل منتظم ودوري في الضفة الغربية.


وأكد الزق بأن حق شعبنا المطلق في اختيار ممثلية لانتخابات المجالس المحلية هو أمر لا يخضع للجدال وممارسة هذا الحق يجب أن تكون  مدخلا لإجراء الانتخابات الوطنية العامة للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة، وذلك كما اتفقنا عليه في حوارات المصالحة في القاهرة كخارطة طريق لإنهاء هذا الانقسام الأسود واستعادة وحدة شعبنا الوطنية.
 

#محمود الزهار #غزة #قطاع غزة #الانتخابات المحلية

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس: لا يزال "أبو مازن" يحلم بخطوط 1967 وعليه الاعتراف بأننا سنظل هناك

لم نطلب منهم سوى المياه.. شاهد .. قادري: أعرف وجوه وأسماء الذين وشوا بنا

داعش

الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى

الكشف عن أسباب تراجع الاحتلال عن استمرار عقوباته بحق الأسرى..

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية