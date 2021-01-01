"فتح" تستهجن استمرار استدعاء "حماس" لكوادرها في غزة

وكالات - سما-

استهجنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم شمال غزة، استمرار أجهزة "حماس" باستدعاء كوادر الإقليم.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها إن "فتح" تستهجن استمرار الاستدعاءات لكوادرها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب الإسراع في تجسيد الوحدة الوطنية.

ودعت "فتح" أجهزة "حماس" في غزة للتوقف عن هذا الاستدعاءات والعمل على توحيد الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة الصمود والتحدي، والالتفاف حول القضايا الوطنية ومواجهة الاحتلال ومخططاته.

وكانت أجهزة "حماس" قد صعدت من وتيرة استدعائها لكوادر ونشطاء حركة "فتح" في إقليم شمال غزة، كان آخرها استدعاء عضو لجنة إقليم شمال غزة محمود أبو الكاس، وعضو حركة الشبيبة (الجناح الطلابي لحركة فتح) محمود الكحلوت.