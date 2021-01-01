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سفارتنا في بولندا تنظم جولة للدبلوماسيين في معرض "كل يوم مقاومة"

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا في بولندا تنظم جولة للدبلوماسيين في معرض "كل يوم مقاومة"



وكالات - سما-

- نظمت سفارة دولة فلسطين في بولندا، يوم الأربعاء، جولة للسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد في بولندا، في معرض "كل يوم مقاومة " الذي يقام في متحف "الاويازدوفسكي" في العاصمة وارسو.

ويستمر المعرض الذي افتتح أبوابه في شهر تموز الماضي، حتى نهاية شهر تشرين ثاني المقبل، ويعرض إبداعات عدد من الفنانين الفلسطينيين والبولنديين الذين عايشوا تفاصيل الحياة الفلسطينية.

ورحب سفير دولة فلسطين، عميد السلك الدبلوماسي العربي محمود خليفة، بالسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، بدق الملاعق في إشارة الى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال جراء الممارسات التعسفية، موضحًا أن حياة  4600 أسيرًا مخطوفًا هي شكل من أشكال الصمود والمقاومة التي يمارسها الشعب الفلسطيني بحثًا عن الحياة والحرية.

وشكر خليفة إدارة المتحف التي استضافت الفنانين كما تستضيف هذا المعرض، ومنظمة المعرض ايكا نوفاتسكا التي زارت فلسطين وشاهدت تفاصيل حياة شعبنا، وكان نتاج جهودها تنظيم هذا المعرض الذي يتناول الحياة اليومية للفلسطينيين.

من جهتها، قدمت نوفاتسكا شرحًا عن المعرض الذي يُعد تجارب شخصية للفنانين الذي رصدوا بعض أوجه حياة الشعب الفلسطيني اليومية، مشيرةً إلى أن "كل يوم مقاومة" هو مشروع مجدول لعدة سنوات يبحث بأوسع معانيه دور الفن داخل المجتمع والاستخدام اليومي لأشكال المقاومة في فلسطين والعالم.

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