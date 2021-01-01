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السيسي: "إحنا خايفين من إيه ربنا شايف ومطلع علينا في كل حاجة وصابر علينا "

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: "إحنا خايفين من إيه ربنا شايف ومطلع علينا في كل حاجة وصابر علينا "



القاهرة / وكالات /

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القناعة بتصويب الخطاب الديني تتحول إلى إرادة مستمرة، وأنه "لو عندك قناعة بموضوع ما هتتشكل إرادة من أجل معالجة هذا الموضوع".

وأضاف السيسي بمداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية "الأولى" قائلا: "شوفوا شكل الدنيا في العالم عاملة إزاي.. وده نتيجة استخدام نصوص معينة بطريقة معينة، لفت على العالم كله".

وتابع قائلا: "شوفوا كم الخراب اللي بيحصل في العالم.. وعدد القتلى!"، مشيرا إلى أن هذه الأسباب كافية لإعادة بناء فهم وتفكير كل مواطن.

وأوضح الرئيس السيسي أن تصويب الخطاب الديني هو عبارة عن عملية ديناميكية ومستمرة وليست مؤقتة، وهذا يرجع إلى تطور الإنسانية في عالمنا، مشيرا إلى شكل الحياة أيام النبي محمد عليه السلام، وشكلها في الوقت الحالي.

وأردف متسائلا: "هل إحنا كمسئولين محتاجين إننا نفهم ونفكر وندرس ما نحن فيه ونغيره، ولا إحنا مازلنا مصريين على موقفنا ومش هنغير حاجة!".

وأضاف: "ممكن نخطأ في مسألة وننجح في مسألة تانية.. لا بأس.. إحنا خايفين من إيه.. ده الناس بتعمل حاجات غريبة في الدنيا وربنا شايف ومطلع علينا وساكت.. صابر علينا.. عشان عارف إن إحنا بشر وضعاف".

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