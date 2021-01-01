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بشرى لمرضى "غسيل الكلى" ..أخيرًا ستنتهي المعاناة

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بشرى لمرضى "غسيل الكلى" ..أخيرًا ستنتهي المعاناة



وكالات - سما-

يعاني مرضى الفشل الكلوي في العالم كثيرًا من غسيل الكلى بشكل منتظم وباستمرار مما يعرضهم للإرهاق أو لمرض نفسي؛ لكن علماء نجحوا اخيرًا في ايجاد البديل لغسيل الكلى بابتكار "الكلى الاصطناعية"

يُشار إلى أن من وظائف الكلى تصفية الدم من السموم والفضلات، وكذلك تنظيم ضغط الدم، لذلك عندما تبدأ الكلى بالفشل، تصبح هذه الوظائف معقدة. وغالبا ما يبدأ المرضى بغسيل الكلى، لكن هذا يستغرق وقتا طويلا.

ووفق ما ذكر موقع "نيو أطلس"، فإن باحثين في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، نجحوا في ابتكار نموذج أولي لكلية اصطناعية حيوية يمكن زراعتها وتعمل دون الحاجة إلى الأدوية.

وأوضح المصدر أن الكلية الاصطناعية المبتكرة تتكون من جزأين رئيسيين الأول هو مرشح الدم، المصنوع من أغشية السيليكون، التي تزيل الفضلات من الدم، أما الجزء الثاني فهو مفاعل حيوي يحتوي على وحدات الأنابيب الكلوية، التي تنظم حجم الماء وتوازن الكهارل.

ووفقًا للموقع، فإن الاختبارات السابقة كانت قد جعلت كل جزء من هذين الجزأين يعمل بشكل مستقل، لكن هذه هي المرة الأولى التي يختبر فيها الباحثون الجزأين جنبا إلى جنب في جهاز واحد، ويتم إيصال الكلية الاصطناعية بشرايين المريض الرئيسية، أحدهما ينقل الدم المراد تصفيته، والآخر ينقل الدم المصفى مرة أخرى إلى الجسم.

وأجرى الباحثون اختبارات على الكلية الاصطناعية، ووجدوا أنها تعمل بالاعتماد على ضغط الدم وحده، دون الحاجة إلى مضخات أو مصادر خارجية.

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