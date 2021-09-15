وفد إعلامي يطلع رؤساء مؤسسات إعلامية مصرية على انتهاكات الاحتلال

رام الله / سما /

15-9-2021 أطلع وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر الوزير كرم جبر، ورئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن، ورئيس تحرير جريدة الأهرام علاء ثابت، على الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وتناولت اللقاءات التي عقدت كلا على حدة، بحضور المستشار الإعلامي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، على ضرورة تفعيل دور الإعلام العربي تجاه القضية الفلسطينية، وسبل التعاون المشترك بين مصر وفلسطين، وضرورة تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف توحيد الجهود والتنسيق الإعلامي، خاصة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق منظومة عمل لتوجيه الإعلام العربي خاصة الفلسطيني والدور الذي يقوم به الإعلام والصحفي بفلسطين لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عمليات التصعيد الوحشي الممنهجة بحق كافة الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.

وخلال اللقاء مع جبر، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة " فلسطينية- مصرية" تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات التدريب مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم المحتوى الإعلامي الجيد ومواجهة الإرهاب، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخطر على مهنة الصحافة فيما يتعلق بنقل الأخبار المزيفة والاشاعات، كما تم الإتفاق على أن يعقد اجتماع ثنائي قريبا لبلورة الأفكار الخاصة بعمل اللجنة.

وقال جبر إن العلاقات المصرية الفلسطينية ممتدة وضاربة في جذور التاريخ، مؤكدا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة فلسطين.

بدوره، أكد حسن أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

وتم الاتفاق مع رئيس تحرير جريدة الأهرام على تبادل زيارات الصحفيين بين فلسطين ومصر، وتخصيص مساحات لنشر مقالات لكتاب فلسطينين، ونشر مقالات مصرية بالصحف الفلسطينية لكتاب مصريين، إضافة إلى تخصيص زاوية في الجريدة للصور الفلسطينية ليطلع العالم على واقع حياة شعبنا اليومية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي تماشيا مع العصر الجديد، كما قام الوفد بجولة على أقسام جريدة الأهرام الخاصة بالتحرير والتنسيق ونقل المعلومات والترجمة بالإضافة إلى قسم الميديا الإلكتروني.

بدوره، نقل المحمود رسالة من نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة للمسؤولين المصريين، أشاد خلالها بدور الإعلام المصري الداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأهدى المحمود الوزير جبر صور تاريخية للقدس يعود تاريخها للعام 1827.

وأشاد الوفد الإعلامي بالنهضة الكبيرة التي تحدث بمصر في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الخطاب الإعلامي المصري دائما حاضن للقضية الفلسطينية.

ــــــ