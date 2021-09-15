  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد إعلامي يطلع رؤساء مؤسسات إعلامية مصرية على انتهاكات الاحتلال

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إعلامي يطلع رؤساء مؤسسات إعلامية مصرية على انتهاكات الاحتلال



رام الله / سما /

15-9-2021 أطلع وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر الوزير كرم جبر، ورئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن، ورئيس تحرير جريدة الأهرام علاء ثابت، على الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وتناولت اللقاءات التي عقدت كلا على حدة، بحضور المستشار الإعلامي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، على ضرورة تفعيل دور الإعلام العربي تجاه القضية الفلسطينية، وسبل التعاون المشترك بين مصر وفلسطين، وضرورة تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف توحيد الجهود والتنسيق الإعلامي، خاصة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق منظومة عمل لتوجيه الإعلام العربي خاصة الفلسطيني والدور الذي يقوم به الإعلام والصحفي بفلسطين لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة عمليات التصعيد الوحشي الممنهجة بحق كافة الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.

وخلال اللقاء مع جبر، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة " فلسطينية- مصرية" تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات التدريب مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم المحتوى الإعلامي الجيد ومواجهة الإرهاب، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخطر على مهنة الصحافة فيما يتعلق بنقل الأخبار المزيفة والاشاعات، كما تم الإتفاق على أن يعقد اجتماع ثنائي قريبا لبلورة الأفكار الخاصة بعمل اللجنة.

وقال جبر إن العلاقات المصرية الفلسطينية ممتدة وضاربة في جذور التاريخ، مؤكدا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة فلسطين.

بدوره، أكد حسن أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود.

وتم الاتفاق مع رئيس تحرير جريدة الأهرام على تبادل زيارات الصحفيين بين فلسطين ومصر، وتخصيص مساحات لنشر مقالات لكتاب فلسطينين، ونشر مقالات مصرية بالصحف الفلسطينية لكتاب مصريين، إضافة إلى تخصيص زاوية في الجريدة للصور الفلسطينية ليطلع العالم على واقع حياة شعبنا اليومية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي تماشيا مع العصر الجديد، كما قام الوفد بجولة على أقسام جريدة الأهرام الخاصة بالتحرير والتنسيق ونقل المعلومات والترجمة بالإضافة إلى قسم الميديا الإلكتروني.

بدوره، نقل المحمود رسالة من نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة للمسؤولين المصريين، أشاد خلالها بدور الإعلام المصري الداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وأهدى المحمود الوزير جبر صور تاريخية للقدس يعود تاريخها للعام 1827.

وأشاد الوفد الإعلامي بالنهضة الكبيرة التي تحدث بمصر في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن الخطاب الإعلامي المصري دائما حاضن للقضية الفلسطينية.

ــــــ

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينت

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

النخالة مخاطبا الاسرى: لن نتردد لحظة في دعم خيار المواجهة ونحن جزء من المعركة ولن نخذلكم

قادري

يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية