  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الاسير:: قرار تعليق الإضراب في سجون الاحتلال لا يعني انتهاء المعركة

الخميس 16 سبتمبر 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الاسير:: قرار تعليق الإضراب في سجون الاحتلال لا يعني انتهاء المعركة



رام الله / سما /

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن قرار الأسرى بتعليق الإضراب الجماعي عن الطعام لمواجهة الإجراءات القهرية التي تعرّضوا لها في أعقاب عملية نفق الحرية؛ لا يعني انتهاء المعركة.
وأوضح فارس، في بيان صدر عن نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتّخذ إجراءات "عقابية" بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ومنها أن بعضهم ما يزال في الزنازين والعزل والتحقيق، علاوة على أن ستّة أسرى يواصلون الإضراب الفردي ضد اعتقالهم الإداري، ومنهم الأسير كايد الفسفوس والذي تجاوز إضرابه الستّين يوماً، كما وأن أسرى عملية نفق الحرية المعاد اعتقالهم ما زالوا يقبعون في أقبية التحقيق في ظروف صعبة.
مبيّناً أنه "على أبناء شعبنا مواصلة الهبّة الشعبية الموحّدة والمساندة لنضال الحركة الأسيرة للدفاع عن حياة الأسرى وكرامتهم، وأن هذه المعركة لن تضع أوزارها حتى تنتهي كافة الإجراءات بحق الأسرى".
داعياً الجميع إلى مواصلة تقديم المبادرات الخلّاقة، وهي ما ميّز الآونة الأخيرة، وذلك في إطار عملية مساندة الأسرى.

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينت

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

النخالة مخاطبا الاسرى: لن نتردد لحظة في دعم خيار المواجهة ونحن جزء من المعركة ولن نخذلكم

قادري

يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية