قتيل في عكا وآخر في جسر الزرقاء وتفجير سيارة في حوادث منفصلة بالداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

قتل الشابان خالد زواوي (38 عاما) من عكا وأحمد عماش (42 عاما) من جسر الزرقاء، في جريمتي إطلاق نار نفذتا مساء الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 75 منذ مطلع العام الجاري.

وفي عكا، عُلم أن الجريمة ارتكبت في في البلدة القديمة؛ حيث تعرض زواوي لإطلاق نار، وأصيب بجروح حرجة نقل على إثرها إلى المركز الطبي للجليل الغربي في مدينة نهاريا، ليتم الإعلان عن مقتله لاحقا متأثرا بجراحه.

وادعت الشرطة في بيان صدر عنها أن قواتها "سارعت إلى المكان، وباشرت بأنشطة مسح وتمشيط لرصد الجناة إلى جانب جمع الأدلة في إطار التحقيق لفحص ملابسات الحادث".

وأكدت في بيان لاحق أنه "تم إقرار وفاة المصاب البالغ 38 عاما من سكان عكا بعد أن باءت محاولات إنعاشه في المركز الطبي للجليل الغربي في نهاريا بالفشل"، مشيرة إلى أن "التحقيق مستمر".

وفي جسر الزرقاء، قتل الشاب أحمد موسى عماش، متأثرا بجراحه شديدة الخطورة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، ارتكبت، مساء الأربعاء.

وقدمت طواقم الإنقاذ الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة وهو في حالة "حرجة".

ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

فيما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة كانت متوقفة أمام منزل أحد الفلسطينيين في منطقة كفر قاسم دون أن يبلغ عن إصابات.

75 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 75 قتيلا، بالإضافة إلى 14 قتيلا آخر في القدس وهضبة الجولان المحتلتين؛ فيما بلغ عدد القتلى في جرائم مشابهة بالمجتمع اليهودي 26 قتيلا.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام الماضي 2020؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.