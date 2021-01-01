السفير العمادي : قطر ستستمر في دعمها لقطاع غزة

غزة / سما /

​ قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن آلية توزيع المساعدات القطرية لغزة والتي وضعت منذ عدة سنوات تستوفي أفضل المعايير الدولية، وتم تطويرها بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين.

وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر ستستمر في تقديم المساعدات وفق هذه الآلية، كما ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في دعمه من خلال المساعدات والمشاريع التنموية.

ونوه السفير العمادي إلى أن المساعدات القطرية لغزة ظلت ضرورية لسنوات من أجل إعالة آلاف العائلات، والحفاظ على الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

وأشار العمادي إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات بملايين الدولارات للأسر ذات الدخل المنخفض، وللحفاظ على تدفق الكهرباء إلى القطاع، وذلك من خلال العمل مع الأمم المتحدة.