  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير العمادي : قطر ستستمر في دعمها لقطاع غزة

الخميس 16 سبتمبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي : قطر ستستمر في دعمها لقطاع غزة



غزة / سما /

​ قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن آلية توزيع المساعدات القطرية لغزة والتي وضعت منذ عدة سنوات تستوفي أفضل المعايير الدولية، وتم تطويرها بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين.

وأوضح العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دولة قطر ستستمر في تقديم المساعدات وفق هذه الآلية، كما ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في دعمه من خلال المساعدات والمشاريع التنموية.

ونوه السفير العمادي إلى أن المساعدات القطرية لغزة ظلت ضرورية لسنوات من أجل إعالة آلاف العائلات، والحفاظ على الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

وأشار العمادي إلى أن دولة قطر قدمت مساعدات بملايين الدولارات للأسر ذات الدخل المنخفض، وللحفاظ على تدفق الكهرباء إلى القطاع، وذلك من خلال العمل مع الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

تيار الإصلاح بـ"فتح" يُعقب على تصريحات الظواهري المسيئة للنائب دحلان

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: وضعنا لأنفسنا أربع أولويات وبدأنا تنفيذها بالفعل

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

الأخبار الرئيسية

لبيد

يسرائيل هيوم تتساءل: هل يريد لابيد “إحياء الموتى” و”أفغنة” المرحلة.. بخطته الجديدة؟

بينت

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

النخالة مخاطبا الاسرى: لن نتردد لحظة في دعم خيار المواجهة ونحن جزء من المعركة ولن نخذلكم

قادري

يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية