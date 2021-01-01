انخفاض على درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة

رام الله / سما /

​يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء معتدلة صباحاً وغائمة جزئياً وتميل للبرودة في الجبال، مع فرصة ضعيفة لسقوط رذاذ أو أمطار محلية خفيف في بعض المناطق خصوصاً في السواحل والشمال، وخلال ساعات الظهيرة تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، في حين تسود أجواء خريفية معتدلة في الجبال، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة عموماً وباردة قليلاً في الجبال مع غيوم متفرقة في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية مع هبات تنشط ظهراً وعصراً.