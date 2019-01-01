بلدية غزة توقع اتفاقية مع Pal Pay لتجديد الدفع الإلكتروني

غزة /سما/

وقع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، ومدير عام شركة Pal Pay معاوية القواسمة اتفاقية لتجديد الدفع الإلكتروني لفواتير الخدمات وكافة المعاملات المالية للبلدية ضمن جهود إدخال التكنولوجيا المالية في معاملات البلدية وللتسهيل على المواطنين في عملية دفع فواتير البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره عن البلدية عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومساعد مدير عام البلدية للشؤون المالية، محمد المصري، فيما حضر عن الشركة إلى جانب القواسمة، نائب مدير عام الشركة هادي قوصة، ومدير العلاقات العامة في بنك فلسطين خلدون أبو سليم.

وأكد السراج أن بلدية غزة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز التكنولوجيا في معاملات البلدية وتسهيل المعاملات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد في عملية دفع الفواتير، ضمن رؤيتها للتحول إلى بلدية تكنولوجية، وتطوير العمل في البلدية بما يعزز معايير الجودة والشفافية في إنجاز المعاملات.

وكانت بلدية غزة قد وقعت مع شركة Pal Pay إحدى شركات بنك فلسطين اتفاقية للدفع الإلكتروني في مطلع شهر سبتمبر من العام 2019، كما وقعت البلدية مع شركات أخرى تعمل في ذات المجال لتسهيل عملية الدفع على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.